Steht Österreich ein langer Hochsommer bevor?

Der Überlieferung nach sollen sieben junge Christen im dritten Jahrhundert in einer Höhle eingeschlafen und erst viele Jahrzehnte später wieder erwacht sein. Ihr Gedenktag wurde auf den 27. Juni gelegt und später mit Wetterbeobachtungen der Bauern verknüpft

Der historische Siebenschläfertag liegt meteorologisch eigentlich näher am 7. Juli. Durch die Kalenderreform im Jahr 1582 verschob sich das ursprüngliche Datum um rund zehn Tage. Viele Wetterexperten betrachten deshalb eher den Zeitraum zwischen Ende Juni und Anfang Juli als entscheidend für die Sommerentwicklung.