Aufregung in City: Dichter Nebel in Prada-Boutique

Dichte Nebelschwaden, mehrere Feuerwehrautos und zahlreiche Schaulustige: Die Prada-Boutique in der Wiener Innenstadt hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Doch weder ein Brand noch ein Raubüberfall steckte hinter dem Einsatz ...
Zahlreiche Passanten alarmierten am frühen Freitagnachmittag die Feuerwehr, als – vermeintlich – dicke Rauchschwaden aus der Luxus-Boutique in der Bognergasse qualmten.
Technischer Defekt als Ursache
Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Vor Ort musste aber weder gelöscht noch jemand gerettet werden: Es handelte sich nämlich lediglich um einen technischen Defekt der Vernebelungsanlage.
Sogenannte Nebelkanonen werden dazu eingesetzt, im Falle eines Raubüberfalls oder Einbruchs binnen Sekunden blickdichten Nebel zu verströmen, der Tätern sofort die Orientierung nimmt und damit Personal und Ware schützt.
„In diesem Fall ging die Anlage aber aufgrund eines technischen Defekts los. Niemand war in Gefahr“, so Jürgen Figerl von der Berufsfeuerwehr Wien.
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