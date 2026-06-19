SPÖ-Kritik an Sparplänen: „Politischer Nonsens“

Die Schließungspläne für die Bezirksgerichte Mattersburg und Oberpullendorf sorgen weiter für Wirbel. Beide Standorte sollen zu jenen 16 Gerichten in ganz Österreich gehören, die im Zuge eines bundesweiten Sparpakets auf der Streichliste stehen könnten. Nachdem bereits Politiker aller Parteien vor den Folgen gewarnt hatten, formiert sich nun in Mattersburg massiver Widerstand. SPÖ-Bezirksvorsitzender Thomas Hoffmann und Bürgermeisterin Claudia Schlager sprechen von einem „Schlag ins Gesicht der Region“ und warnen vor gravierenden Folgen für Bürger, Wirtschaft und den ländlichen Raum.