Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für zwei Gerichte

SPÖ-Kritik an Sparplänen: „Politischer Nonsens“

Burgenland
19.06.2026 19:00
Sparpläne sorgen für Wirbel: Das Bezirksgericht Mattersburg könnte geschlossen werden. Politiker ...
Sparpläne sorgen für Wirbel: Das Bezirksgericht Mattersburg könnte geschlossen werden. Politiker laufen dagegen Sturm.(Bild: P. Huber)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Der Widerstand gegen die möglichen Schließungspläne für zwei Bezirksgerichte im Burgenland wächst. Die SPÖ-Bezirksorganisation Mattersburg kündigt jetzt einen offenen Brief an Minister und Kanzler an und spart einmal mehr nicht mit Kritik an der Bundes-SPÖ.

0 Kommentare

Die Schließungspläne für die Bezirksgerichte Mattersburg und Oberpullendorf sorgen weiter für Wirbel. Beide Standorte sollen zu jenen 16 Gerichten in ganz Österreich gehören, die im Zuge eines bundesweiten Sparpakets auf der Streichliste stehen könnten. Nachdem bereits Politiker aller Parteien vor den Folgen gewarnt hatten, formiert sich nun in Mattersburg massiver Widerstand. SPÖ-Bezirksvorsitzender Thomas Hoffmann und Bürgermeisterin Claudia Schlager sprechen von einem „Schlag ins Gesicht der Region“ und warnen vor gravierenden Folgen für Bürger, Wirtschaft und den ländlichen Raum.

SPÖ schreibt „Offenen Brief“ an eigene Minister
Mit einem offenen Brief an Justizministerin Anna Sporrer, Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) und VP-Bundeskanzler Christian Stocker will die SPÖ-Bezirksorganisation nun gegen die Pläne mobilmachen.

Hoffmann spart dabei nicht mit Kritik: Die geplante Schließung sei Ausdruck einer verfehlten Sparpolitik. Anstatt notwendige Reformen anzugehen, werde einmal mehr beim ländlichen Raum der Rotstift angesetzt. Die Bundesregierung befinde sich damit auf einem „Holzweg“.

Lesen Sie auch:
Vielleicht schon bald Geschichte? Mattersburg soll einer der zwei von der Schließung betroffenen ...
Schließungswelle
Zwei Bezirksgerichten im Burgenland droht das Aus
17.06.2026

Ganz neu ist die Diskussion nicht. Bereits 2019 sorgten Überlegungen zur Schließung der Bezirksgerichte Mattersburg und Oberpullendorf für heftige Debatten. Damals wurden die Pläne nach Kritik aus der Region nicht weiterverfolgt. Nun flammt die Diskussion erneut auf. Besonders wenig Verständnis zeigt der Mattersburger SPÖ-Bezirkschef für das angeführte Sparpotenzial. Das Gerichtsgebäude in Mattersburg steht im Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und damit letztlich des Staates selbst.

Hoffmann: „Geld wandert vom linken in den rechten Seckel“
„Wenn der Staat an die BIG Miete zahlt, schiebt er das Geld vom linken in den rechten Seckel“, kritisiert Hoffmann. Die geplante Schließung als Sparmaßnahme zu verkaufen, sei daher nicht nachvollziehbar. Bereits mit der Schließung des Bezirksgerichts Jennersdorf sei Justiz-Infrastruktur aus dem Burgenland abgezogen worden. „Ich sehe nicht ein, warum man den ländlichen Raum weiter aushöhlen will.“

Auch Bürgermeisterin Claudia Schlager sieht die Pläne als schweren Fehler. „Das Bezirksgericht ist ein wesentlicher Teil unserer Infrastruktur. Wenn staatliche Einrichtungen aus den Regionen abgezogen werden, verlieren die Menschen nicht nur Service vor Ort, sondern auch ein Stück Lebensqualität. Das wäre eine Politik gegen die Region“, warnt sie.

Zitat Icon

Ich erwarte mir innerhalb einer Parteiorganisation, dass man intern miteinander spricht. 

SPÖ-Bezirksvorsitzender Thomas Hoffmann

Nicht nur in Mattersburg wächst Widerstand. In Oberpullendorf kündigte Bürgermeister Johann Heisz (ÖVP) an, für den Erhalt des Gerichts zu kämpfen. In der kommenden Gemeinderatssitzung soll ein klares Zeichen gesetzt werden, kündigt er an.

Klare Worte richtet hingegen Hoffmann an Justizministerin Anna Sporrer: „Ich erwarte mir innerhalb einer Parteiorganisation, dass man intern miteinander spricht.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
19.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
19° / 33°
Symbol wolkenlos
Güssing
18° / 32°
Symbol heiter
Mattersburg
16° / 34°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
18° / 33°
Symbol heiter
Oberpullendorf
18° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.648 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
166.486 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
73.950 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1837 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
986 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
760 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Mehr Burgenland
Anzeige wegen Asbest
Keine Ermittlungen gegen Landesrat Heinrich Dorner
Mit Grüner Energie
Vollgas elektrisch: Burgenland steht unter Strom
Wir fürs Tier
Katzenhaus wird derzeit von Notfällen überrollt
Jugend trifft Umwelt
Ausbildung zum Junior Ranger im Nationalpark
Idyllische Ziele
Reise mit dem Auto an die Adria hoch im Kurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf