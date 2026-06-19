Trauer um Top-Chemiker: Peter Schuster verstorben

1970 kehrte er nach Wien zurück und wurde Assistent am neuen Institut für Theoretische Chemie der Universität Wien. Inhaltlich arbeitete er an Wasserstoffbrücken-Bindungen, ein Thema, zu dem er mit Kollegen 1976 auch ein umfassendes Standardwerk herausgab. Nach seiner Habilitation 1971 folgte zwei Jahre später bereits ein Ruf als Professor für Theoretische Chemie und die Bestellung zum Institutsvorstand. Von 1992 bis 1995 war Schuster Gründungsdirektor des Instituts für Molekularbiologie in Jena und kehrte anschließend wieder an die Uni Wien zurück.