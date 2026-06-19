Bewohner bedrohte Hausmeister mit Erschießen

Waffen und Munition abgenommen

In der Wohnung des Manns wurden auch Waffen und Munition samt Zubehör gefunden, die im Besitz des 79-Jährigen standen. Diese wurden ihm vorläufig abgenommen und sichergestellt. Gegen 13 Uhr ordnete der Staatsanwalt eine Anzeige wegen Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß an.