Bewohner bedrohte Hausmeister mit Erschießen

Wegen eines nichtigen Streits um Grünschnitt zwischen einem Hausmeister (38) und einem Hausbewohner (79) im Tiroler Kufstein rastete der 79-Jährige aus. Er drohte dem Hausmeister, ihn zu erschießen.
Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 8.45 Uhr. Wenig später konnte die Polizei den 79-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts antreffen und gegen 9 Uhr ohne Widerstand festnehmen.
Waffen und Munition abgenommen
In der Wohnung des Manns wurden auch Waffen und Munition samt Zubehör gefunden, die im Besitz des 79-Jährigen standen. Diese wurden ihm vorläufig abgenommen und sichergestellt. Gegen 13 Uhr ordnete der Staatsanwalt eine Anzeige wegen Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß an.
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