Kampf gegen Todesviren: „Krone“ in Seuchenstation

Vor Ebola müsse man sich zudem weit weniger fürchten als vor anderen Viren, das bekomme man „nicht im Vorübergehen“: Eine Ansteckung erfolge nur über Körperflüssigkeiten, und „man ist erst ansteckend, wenn Symptome da sind. Und da ist man dann wirklich krank, das merkt man.“ Was wäre denn dann wirklich gefährlich? „Lungenpest“, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen, versehen mit dem Nachsatz: „Wir üben auch solche Szenarien regelmäßig, vom Abtransport aus dem Flughafen weg.“