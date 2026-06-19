Postenbesetzung Kochers endet mit einem Vergleich

Posten wegen Parteinähe nicht bekommen?

Unter seiner Führung kam es zur folgenden Situation: Eine langjährige Mitarbeiterin, die eine Leitungsfunktion bereits interimistisch ausgeübt hatte und als SPÖ-nah galt, bekam einen Posten nicht, stattdessen wurde eine Bewerberin mit ÖVP-Nähe bestellt. Auch nach Ansicht der Bundesgleichbehandlungskommission konnte das Ministerium die Entscheidung nicht ausreichend sachlich begründen. Die unterlegene Bewerberin sei beim beruflichen Aufstieg wegen ihres Alters und ihrer Weltanschauung diskriminiert worden. Die Ausschreibung war im Dezember 2023, die Bestellung im Juli 2024. Damals hieß es: Die Betroffene könne Schadenersatz geltend machen.