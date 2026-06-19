Kuriose Warnung: Bitte nicht aus dem Klo trinken!

Manchmal kommt es halt doch auf die Größe an: 30x15 Zentimeter – das ist das Maximum. Und durchsichtig, also aus Vinyl und Plastik. Rucksäcke müssen draußen bleiben. In den (Hand)-Täschchen, die man mitnehmen darf, gibt es keine Geheimnisse. Klingt nach Flughafen, ist aber die Stadionpolitik der Amerikaner. Zwei Security-Checks und einen Metalldetektor gilt es zu passieren, dann erlebt man bei der Weltmeisterschaft ein Stadionerlebnis der anderen Art . .