Aus der Luft! Schöne Überraschung fürs ÖFB-Team

Teamkollege Phillipp Mwene ergänzte: „Man spürt die Begeisterung und die große Unterstützung wirklich. Das bedeutet uns sehr viel und gibt uns Kraft – gerade mit dem Wissen, dass wir aus ganz Österreich so großartigen Rückhalt haben.“ Mal sehen, ob man so auch fußballerisch gegen Topfavorit Argentinien in neue Sphären aufsteigen kann.