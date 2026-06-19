Aus der Luft! Schöne Überraschung fürs ÖFB-Team

Schöne Überraschung aus der Luft. Im Rahmen einer besonderen Mission der Österreichischen Post haben unsere WM-Kicker Fanbotschaften zugestellt bekommen. Der willkommene Motivationsschub erreichte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick durch eine Fallschirmspringerin.
Der WM-Auftakt gegen Jordanien (3:1) ist geglückt – doch die Herausforderungen gehen gerade erst los. Am Montag (ab 19 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) wartet Weltmeister Argentinien auf das ÖFB-Team. Rechtzeitig vor dem großen Kracher gab es einen besonderen Motivationsschub aus der Heimat.
Fallschirmspringerin Sophie Grill hat in einer speziellen Zustellmission der Österreichischen Post das ÖFB-Team nämlich mit Fanbotschaften überrascht. In der Team-Basis in Santa Barbara durften unsere WM-Helden Zeichnungen, Fotos, Briefe und vieles mehr in Empfang nehmen.
„Man spürt die Begeisterung“
Bei den Teamspielern kam die Aktion sehr gut an. „Es waren unglaublich viele schöne Briefe dabei“, sagte etwa Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf. „Solche Botschaften geben uns einen zusätzlichen Motivationsschub für die kommenden Spiele.“
Teamkollege Phillipp Mwene ergänzte: „Man spürt die Begeisterung und die große Unterstützung wirklich. Das bedeutet uns sehr viel und gibt uns Kraft – gerade mit dem Wissen, dass wir aus ganz Österreich so großartigen Rückhalt haben.“ Mal sehen, ob man so auch fußballerisch gegen Topfavorit Argentinien in neue Sphären aufsteigen kann.
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