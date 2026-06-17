Oberpullendorf und Mattersburg droht das Aus

Alte Pläne anscheinend wieder ausgegraben

Nun scheint es, als wären die Pläne wieder ausgegraben worden. Dem Vernehmen nach sollen sich unter den insgesamt 16 Bezirksgerichten, die österreichweit schließen sollen, auch Mattersburg und Oberpullendorf befinden. Für die betroffenen Bürger würde das einen deutlich längeren Anfahrtsweg nach Eisenstadt (oder Oberwart) bedeuten. Kritik kommt auch von der Politik: „Immer wenn der Bundesregierung die Ideen ausgehen, wird der Sparstift bei den Regionen angesetzt“, ärgert sich SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Dass über die Schließung solcher Einrichtungen verhandelt werde, ohne die Länder überhaupt einzubinden, sei „unfassbar“, kündigt er „massiven Widerstand“ an.