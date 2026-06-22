Große Fußball-Liebe: Für WM den Job wechseln?

Bei der Fußball-WM finden viele Spiele für Fans in Österreich erst zu später Stunde statt. Mehr als die Hälfte der Partien beginnt sogar erst nach Mitternacht. Das Spiel der Nationalelf gegen Argentinien beginnt am Montag aber bereits um 19 Uhr, gegen Algerien ist dann erst um 4 Uhr früh Anpfiff. Für viele Berufstätige und Schüler stellt sich daher die Frage: Wie lässt sich die WM mit dem Arbeitsalltag vereinbaren?