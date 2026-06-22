Polizeihubschrauber unterstützt Löscharbeiten

Blitzschlag als Ursache vermutet

Bei einem Erkundungsflug wurde festgestellt, dass ein einzelner Baum sowie eine Fläche von rund zehn Quadratmetern vom Feuer betroffen waren. „Die Libelle führte folglich zahlreiche Rotationen zur Brandbekämpfung aus der Luft durch. Die Löschwasserversorgung erfolgte dabei durch die Feuerwehren vor Ort“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.