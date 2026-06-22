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Polizeihubschrauber unterstützt Löscharbeiten

Kärnten
22.06.2026 06:26
Rund 60 Florianis der Feuerwehren Sachsenburg und Möllbrücke standen im Einsatz.
Rund 60 Florianis der Feuerwehren Sachsenburg und Möllbrücke standen im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Sachsenburg)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Sonntagvormittag bemerkte ein Wanderer einen brennenden Baum und schlug Alarm. Da die Brandstelle nicht erreichbar war, musste der Polizeihubschrauber zur Brandbekämpfung aus der Luft ausrücken.

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Ein 56-jähriger Deutscher bemerkte am Sonntagvormittag von der Preiml Alm aus einen brennenden Baum an einem gegenüberliegenden Berghang und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Der Brandherd befand sich unterhalb des Berggipfels „Rastl“ in einer Seehöhe zwischen 1800 und 2000 Metern. Aufgrund der extrem steilen und schwer zugänglichen Lage war das betroffene Gebiet weder mit Fahrzeugen noch zu Fuß erreichbar, weshalb der Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Brandbekämpfung angefordert wurde.

Blitzschlag als Ursache vermutet
Bei einem Erkundungsflug wurde festgestellt, dass ein einzelner Baum sowie eine Fläche von rund zehn Quadratmetern vom Feuer betroffen waren. „Die Libelle führte folglich zahlreiche Rotationen zur Brandbekämpfung aus der Luft durch. Die Löschwasserversorgung erfolgte dabei durch die Feuerwehren vor Ort“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. 

„Die Libelle führte folglich zahlreiche Rotationen zur Brandbekämpfung aus der Luft durch“, ...
„Die Libelle führte folglich zahlreiche Rotationen zur Brandbekämpfung aus der Luft durch“, berichtet die Polzei.(Bild: Feuerwehr Sachsenburg)

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Sachsenburg und Möllbrücke standen im Einsatz. Um 14.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen gering sein. Als wahrscheinliche Brandursache gilt ein Blitzschlag, der den Baum in Brand gesetzt haben dürfte.

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Weiterer Blitzeinschlag in Trafostation
Sonntagabend schlug ein weiterer Blitz in Kärnten ein und verursachte in der Gemeinde Sittersdorf einen Stromausfall. Der Blitz traf eine Trafostation und beschädigte einen Überspannungsableiter. Die Feuerwehren Miklauzhof und Rückersdorf standen mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige Tausend Euro geschätzt.

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