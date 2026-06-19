Milliardärinnen ehren Ex-Intendanten mit Benefiz

Mehrere deutsche Unternehmerinnen sammeln im Sommer Geld – nicht für, aber zu Ehren des geschassten Ex-Intendanten der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser. Der Benefiz-Cocktail der „Passauer Runde“ im Rosewood Schloss Fuschl soll das Lebenswerk des ehemaligen künstlerischen Leiters ehren.
Für das Kuratorium der Salzburger Festspiele ist Ex-Intendant Markus Hinterhäuser vor allem eines: ein rotes Tuch. Der sich immer mehr zuspitzende Konflikt zwischen den beiden Parteien sorgte Anfang des Jahres zum bitteren Aus des künstlerischen Leiters, er wurde beurlaubt. Für seine Anhänger war dieser drastische Schritt eine mittlere Katastrophe, die sie bis zum heutigen Tag nicht wahrhaben wollen.
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