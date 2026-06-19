Milliardärinnen ehren Ex-Intendanten mit Benefiz

Für das Kuratorium der Salzburger Festspiele ist Ex-Intendant Markus Hinterhäuser vor allem eines: ein rotes Tuch. Der sich immer mehr zuspitzende Konflikt zwischen den beiden Parteien sorgte Anfang des Jahres zum bitteren Aus des künstlerischen Leiters, er wurde beurlaubt. Für seine Anhänger war dieser drastische Schritt eine mittlere Katastrophe, die sie bis zum heutigen Tag nicht wahrhaben wollen.