Pongauer (51) bedrohte Supermarkt-Mitarbeiterin

Wenig schlauer wurde ein 51-jähriger Pongauer durch einen Aufenthalt in der Justizanstalt Salzburg. Am Tag nach der Entlassung bedrohte er eine Supermarkt-Mitarbeiterin, die einen belanglosen Streit schlichten wollte, mit dem Umbringen. Er wurde verhaftet und kehrte in die Justizanstalt zurück.
Am Dienstagabend entwickelte sich in einem Supermarkt in Bischofshofen ein belangloser Streit zwischen dem 51-Jährigen und einer anderen 34-jährigen Pongauerin. Eine 33-jährige Supermarkt-Angestellte wollte den Streit schlichten.
Daraufhin bedrohte sie der 51-Jährige mehrfach mit dem Umbringen und mit körperlicher Gewalt. Der Betrunkene verweigerte die Aussage. Der Pongauer ist unter anderem wegen zahlreicher Gewaltdelikte bei der Polizei bereits wohlbekannt und war erst am Montag aus der Justizanstalt Salzburg entlassen worden. Der Gewalttäter wurde festgenommen und retour in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
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