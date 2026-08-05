Pongauer (51) bedrohte Supermarkt-Mitarbeiterin

Daraufhin bedrohte sie der 51-Jährige mehrfach mit dem Umbringen und mit körperlicher Gewalt. Der Betrunkene verweigerte die Aussage. Der Pongauer ist unter anderem wegen zahlreicher Gewaltdelikte bei der Polizei bereits wohlbekannt und war erst am Montag aus der Justizanstalt Salzburg entlassen worden. Der Gewalttäter wurde festgenommen und retour in die Justizanstalt Salzburg gebracht.