Terrorist jammerte bei Berufung: „Bin geheilt“

Haft als Abschreckung gefordert

Jetzt, beim Berufungsprozess am Mittwoch in Salzburg, jammerte er über das Verfahren und bat um Milde: „Ich war jung und ahnungslos. Ich habe es nicht so gemeint.“ Er habe sich in der Zelle von den „Gedanken“ abgewandt und meinte: „Ich bin wieder geheilt.“ Zuvor hatte der Staatsanwalt die „religiös motivierten und extremistischen Beweggründe“ unterstrichen und die Haftstrafe als Abschreckung gefordert.