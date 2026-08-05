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Ferienende im Norden

„Starker Reiseverkehr“: Stau-Alarm am Wochenende

Salzburg
05.08.2026 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ging es bisher in den Sommerferien für viele Deutsche vor allem in Richtung Süden, geht es jetzt für zahlreiche Urlauber zurück in den Norden. Erste Bundesländer des Nachbarn haben bereits Ferienende. Und auch in Dänemark müssen Kinder wieder in die Schule ...

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Ab nach Norden dürfte das Motto viele Deutscher und auch Dänen am kommenden Wochenende sein, denn: in beiden Ländern enden zumindest teilweise die Sommerferien. Autofahrerclubs wie der ÖAMTC warnen deshalb vor möglichen Staus auf Salzburgs Straßen.

Besonders stark betroffen dürfte dann wie beinahe schon üblich die Tauernautobahn (A10) sein. Dort gelten bereits Abfahrtssperren für den Transitverkehr, die erstmals in Kuchl und Golling durch generelle Sperren für alle Verkehrsteilnehmer – auch Einheimische – ergänzt werden. 

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Darüber hinaus am kommenden Wochenende auch auf der Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg sehr viel Verkehr erwartet. Staus sind hier ebenfalls nicht ausgeschlossen.

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