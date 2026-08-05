Hoteldiebin (41) in flagranti von Gast erwischt

Die 41-jährige Ungarin erschlich sich den Zimmerschlüssel und gelangte so in ein Hotelzimmer. Dort griff sie zu einer Geldbörse und stahl 800 Euro. Womit sie wohl nicht rechnete: Der Hotelgast, ein 41-jähriger Vietnamese, traf sie im Zimmer an und ertappte sie auf frischer Tat. Daraufhin versuchte die Ungarin zu flüchten, der ausgeraubte Hotelgast verfolgte sie jedoch und konnte sie anhalten.