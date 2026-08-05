Hoteldiebin (41) in flagranti von Gast erwischt

Vergangenen Sonntagabend wollte eine 41-jährige Ungarin 800 Euro aus einem Hotelzimmer im Andräviertel in der Salzburger Altstadt ergaunern. Die wegen Diebstahl bereits amtsbekannte Frau wurde allerdings vom Hotelgast erwischt. Die Polizei führte sie vor Ort ab und brachte sie in die Justizanstalt.
Die 41-jährige Ungarin erschlich sich den Zimmerschlüssel und gelangte so in ein Hotelzimmer. Dort griff sie zu einer Geldbörse und stahl 800 Euro. Womit sie wohl nicht rechnete: Der Hotelgast, ein 41-jähriger Vietnamese, traf sie im Zimmer an und ertappte sie auf frischer Tat. Daraufhin versuchte die Ungarin zu flüchten, der ausgeraubte Hotelgast verfolgte sie jedoch und konnte sie anhalten.
Bei der Polizeivernahme verweigerte sie die Aussage. Schließlich wurde sie nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg verbracht.
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