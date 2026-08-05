Vor Auftakt: „Wir sind alle geil auf diese Liga!“

Seekirchen mit jüngster Mannschaft der Salzburger Liga

Auch bei den Flachgauer Kollegen in Seekirchen fiebert man der Herbstsaison entgegen. Die Wallerseer stellen in der kommenden Spielzeit ein Team in der Nordliga sowie in der Salzburger Liga. Die Aufgabe für den Verein ist damit enorm groß. „Wir wollen gut reinfinden und uns etablieren. Mit der jüngsten Mannschaft der gesamten Liga möchten wir versuchen, die gestandenen Teams bestmöglich zu ärgern. Wir werden frech aufspielen, jeder wird alles geben und sich zeigen“, strotzt Juniors-Cheftrainer Patrick Schöberl vor Zuversicht.