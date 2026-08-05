Vor Auftakt: „Wir sind alle geil auf diese Liga!“

Für die vier Aufsteiger Berndorf, Golling, Seekirchen Juniors und den ATSC Salzburg startet am Freitag das Abenteuer Salzburger Liga. Mit der „Krone“ sprach das Quartett über die Sommerpause, die Ziele sowie über die extreme Vorfreude.
Nach der Regionalliga Nord steht nun auch die Salzburger Liga in den Startlöchern. Die heimischen Klubs der vierthöchsten Fußball-Spielklasse starten am Freitag in die neue Saison. Besonders gespannt ist man bei den vier Aufsteigern.
Die Vorfreude ist riesig und wir sind unberechenbar.
Helmut STRASSER, Obman USV Berndorf
„Die Vorfreude ist riesig. Wir sind unberechenbar und richtig geil auf diese Liga“, sagt Berndorf-Obmann Helmut Strasser, der den Anpfiff zur Auftaktpartie am Freitagabend daheim gegen den SAK kaum erwarten kann.
Seekirchen mit jüngster Mannschaft der Salzburger Liga
Auch bei den Flachgauer Kollegen in Seekirchen fiebert man der Herbstsaison entgegen. Die Wallerseer stellen in der kommenden Spielzeit ein Team in der Nordliga sowie in der Salzburger Liga. Die Aufgabe für den Verein ist damit enorm groß. „Wir wollen gut reinfinden und uns etablieren. Mit der jüngsten Mannschaft der gesamten Liga möchten wir versuchen, die gestandenen Teams bestmöglich zu ärgern. Wir werden frech aufspielen, jeder wird alles geben und sich zeigen“, strotzt Juniors-Cheftrainer Patrick Schöberl vor Zuversicht.
Einstelliger Tabellenplatz! Klares Ziel bei Aufsteiger Golling
Bei den Gollingern wurde man indes in puncto Saisonziele indes konkreter. „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre unser Ziel“, erklärte Trainer Philip Buck, dessen Tennengauer am Samstag auf Bramberg treffen. Urlaub macht es schwerSorgenfalten gibt es im Aufstiegs-Quartett allerdings auch, nämlich beim ATSV Salzburg aus der Landeshauptstadt.
„Einige der besten Spieler sind aufgrund von Urlaub nicht da. Wir sind alles Ausländer, da ist es Mitte August schwer mit dem Kader, der durch junge Spieler gefüllt wird“, sagt Obmann Zoran Radmanovic.
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