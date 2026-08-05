Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tal war isoliert

Nach Muren dauern Arbeiten noch bis zum Wochenende

Salzburg
05.08.2026 19:00
Die Gemeindestraße konnte wieder freigegeben werden. Bei den Forststraßen wird das noch dauern.
Die Gemeindestraße konnte wieder freigegeben werden. Bei den Forststraßen wird das noch dauern.(Bild: Feuerwehr Bezirk Lungau)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Nachdem eine Gemeindestraße in Muhr im Lungau am Dienstagabend komplett von Muren verschüttet wurde, dauerten die Aufräumarbeiten auch am Mittwoch noch an. Neben Forststraßen muss auch der Fluss von Geröll befreit werden ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Soweit ist alles auf der Gemeindestraße erledigt“, sagt Muhrs Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer (ÖVP) auf „Krone“-Anfrage. Die Durchfahrt habe noch in der Nacht freigegeben werden können. „Zuerst wurde das Material von der Straße weggebaggert. Aktuell lassen wir es noch ablaufen und suchen nach einer Deponie oder einem Platz, wo wir es hinbringen können“, so der Ortschef.

Zitat Icon

Bis zum Wochenende sollte alles erledigt sein. Am wichtigsten ist, dass kein Auto unter die Muren gekommen ist.

Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer

Mit ihrer gewaltigen Kraft haben die Muren sogar den Bach etwas verlegt. „Da ist der Bagger noch mittendrin“, so der Ortschef Mittwochmittag. Noch für denselben Tag seien weitere Gewitter angesagt, der Bach müsse dafür bestmöglich frei sein. 

Lesen Sie auch:
Bis zu zwei Meter hoch türmte sich das Geröll auf der Straße.
Bewohner eingesperrt
Muren schnitten Ortsteil von der Außenwelt ab
05.08.2026
Teenager rutschte aus
Einheimischer stürzte im Tennengebirge in den Tod
05.08.2026
Eine Person verletzt
Auto kollidierte auf Murtalstraße mit Postbus
05.08.2026

Noch immer unbefahrbar sind die Forststraßen in der Umgebung. An diesen werde noch schrittweise gearbeitet. Wenn es nach Plan läuft, sind auch sie bis zum Wochenende wieder uneingeschänkt nutzbar. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
05.08.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
161.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
151.099 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Extrem-Hitze auch nach 2. Rekordtag nicht vorbei
119.715 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2937 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Extrem-Hitze auch nach 2. Rekordtag nicht vorbei
2365 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1550 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf