Nach Muren dauern Arbeiten noch bis zum Wochenende

„Soweit ist alles auf der Gemeindestraße erledigt“, sagt Muhrs Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer (ÖVP) auf „Krone“-Anfrage. Die Durchfahrt habe noch in der Nacht freigegeben werden können. „Zuerst wurde das Material von der Straße weggebaggert. Aktuell lassen wir es noch ablaufen und suchen nach einer Deponie oder einem Platz, wo wir es hinbringen können“, so der Ortschef.