Nach Muren dauern Arbeiten noch bis zum Wochenende

Nachdem eine Gemeindestraße in Muhr im Lungau am Dienstagabend komplett von Muren verschüttet wurde, dauerten die Aufräumarbeiten auch am Mittwoch noch an. Neben Forststraßen muss auch der Fluss von Geröll befreit werden ...
„Soweit ist alles auf der Gemeindestraße erledigt“, sagt Muhrs Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer (ÖVP) auf „Krone“-Anfrage. Die Durchfahrt habe noch in der Nacht freigegeben werden können. „Zuerst wurde das Material von der Straße weggebaggert. Aktuell lassen wir es noch ablaufen und suchen nach einer Deponie oder einem Platz, wo wir es hinbringen können“, so der Ortschef.
Bis zum Wochenende sollte alles erledigt sein. Am wichtigsten ist, dass kein Auto unter die Muren gekommen ist.
Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer
Mit ihrer gewaltigen Kraft haben die Muren sogar den Bach etwas verlegt. „Da ist der Bagger noch mittendrin“, so der Ortschef Mittwochmittag. Noch für denselben Tag seien weitere Gewitter angesagt, der Bach müsse dafür bestmöglich frei sein.
Noch immer unbefahrbar sind die Forststraßen in der Umgebung. An diesen werde noch schrittweise gearbeitet. Wenn es nach Plan läuft, sind auch sie bis zum Wochenende wieder uneingeschänkt nutzbar.
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