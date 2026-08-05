Salzburg verstärkt Offensive mit jungem Kanadier

Die „Krone“ hat es bereits angekündigt, nun ist es fix! Ex-Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg verstärkt doch nocheinmal die Offensive und lotst einen Europa-Neuling an die Salzach.
„In einer perfekten Welt wäre ein Offensivmann natürlich noch schön“, sagte Neo-Cheftrainer Alan Letang kürzlich der „Krone“. Der neue starke Mann auf der Trainerbank wurde erhört und bekam am Mittwoch einen jungen Kanadier serviert. Nick Poisson soll dem Angriff des EC Red Bull Salzburg künftig mehr Tiefe verleihen.
Er ist ein äußerst konkurrenzfähiger Spieler, der geradlinig und körperlich spielt und in jedem Wechsel alles gibt.
„Er ist ein äußerst konkurrenzfähiger Spieler, der geradlinig und körperlich spielt und in jedem Wechsel alles gibt.“, schilderte Letang in einer Klub-Aussendung seinen neuesten Spieler.
Der 24-Jährige sieht die Thematik, noch nie auf europäischem Eis aufgelaufen zu sein, gelassen entgegen. Ich freue mich sehr auf meine erste Saison in Europa, darauf, eine neue Kultur kennenzulernen und mich auf und abseits des Eises weiterzuentwickeln.
Debüt kommende Woche?
Sein Eisbullen-Debüt könnte der Stürmer schon kommende Woche feiern, wenn die Salzburger am 12. August beim tschechischen Erstligisten in Budweis testen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.