Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie angekündigt

Salzburg verstärkt Offensive mit jungem Kanadier

Salzburg: Sport-Nachrichten
05.08.2026 15:11
Eisbullen-Chefcoach Alan Letang.
Eisbullen-Chefcoach Alan Letang.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die „Krone“ hat es bereits angekündigt, nun ist es fix! Ex-Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg verstärkt doch nocheinmal die Offensive und lotst einen Europa-Neuling an die Salzach. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„In einer perfekten Welt wäre ein Offensivmann natürlich noch schön“, sagte Neo-Cheftrainer Alan Letang kürzlich der „Krone“. Der neue starke Mann auf der Trainerbank wurde erhört und bekam am Mittwoch einen jungen Kanadier serviert. Nick Poisson soll dem Angriff des EC Red Bull Salzburg künftig mehr Tiefe verleihen. 

Zitat Icon

Er ist ein äußerst konkurrenzfähiger Spieler, der geradlinig und körperlich spielt und in jedem Wechsel alles gibt.

„Er ist ein äußerst konkurrenzfähiger Spieler, der geradlinig und körperlich spielt und in jedem Wechsel alles gibt.“, schilderte Letang in einer Klub-Aussendung seinen neuesten Spieler.

Der 24-Jährige sieht die Thematik, noch nie auf europäischem Eis aufgelaufen zu sein, gelassen entgegen. Ich freue mich sehr auf meine erste Saison in Europa, darauf, eine neue Kultur kennenzulernen und mich auf und abseits des Eises weiterzuentwickeln.

Lesen Sie auch:
Luca Karl
Freiwasserbewerb
Luca Karl schwimmt bei EM über 5 km zu Rang neun
05.08.2026

Debüt kommende Woche?
Sein Eisbullen-Debüt könnte der Stürmer schon kommende Woche feiern, wenn die Salzburger am 12. August beim tschechischen Erstligisten in Budweis testen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
05.08.2026 15:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
160.107 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
150.456 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
109.238 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2937 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1542 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Österreich
So heiß war es noch nie! Allzeit-Rekord geknackt
1295 mal kommentiert
Gleich mehrere Messstationen zeigen am Mittwochnachmittag Wert von mehr als Grad an.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Wie angekündigt
Salzburg verstärkt Offensive mit jungem Kanadier
Freiwasserbewerb
Luca Karl schwimmt bei EM über 5 km zu Rang neun
Musste operiert werden
Nach schwerem Knöchelbruch verpasst Talent die EM
5 Kilometer warten
Schwimm-Ass Karl: „Leistung macht Lust auf mehr“
„Habe laut geschrien“
Wochenlanger Ausfall für Regionalliga-Verteidiger

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf