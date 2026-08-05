Markus Hinterhäuser ist „Opfer arroganter Politik“

Es ist eine harsche Abrechnung mit der Salzburger Kulturpolitik. Castellucci teilt heftig Richtung Landeshauptfrau Karoline Edtstadler aus: „Die Produktion von ,Saint François d’Assise‘ ist gewissermaßen verwaist und musste ohne die Präsenz jenes Mannes auskommen, der sie sich gewünscht und sich für sie eingesetzt hat — Opfer der Arroganz einer kleinkarierten Politik, welche der Kultur die Flügel stutzen will, ohne über die entsprechende Kultur zu verfügen, um zu verstehen, was sie damit anrichtet.“