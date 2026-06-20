Kleinwasserkraft: Chancen und „Wunschfischgrößen“

Vergangenen Donnerstag war es nach langem Tauziehen so weit: Im Nationalrat wurde das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen. Das Gesetz bringt aber nicht nur einfachere Verfahren für Energieprojekte – es nimmt die Bundesländer in die Pflicht.