Gewinnspiel zum Linzer „Krone“-Fest 2026

Am schnellsten kommt man online zum Gewinn: Einfach bis 23. August, 15 Uhr, Favoriten-Preis auswählen, untenstehendes Formular ausfüllen und schon ist man im Lostopf drinnen. Seine Gewinnchance kann man noch erhöhen! Nämlich, wenn man das „Krone“-Team auf der Bädertour durch Oberösterreich besucht (alle Termine auf kronefest.at). Und direkt am Fest ist das Mitspielen (bis 23. August, 15 Uhr) natürlich auch noch möglich. Wir freuen uns auf euch!