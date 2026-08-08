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Neun große Preise

Gewinnspiel zum Linzer „Krone“-Fest 2026

Gewinnspiele
08.08.2026 05:00
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Dieses Fest macht allen große Freude.
Dieses Fest macht allen große Freude.(Bild: Markus Wenzel)
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Von Sponsoring

Das Linzer „Krone“-Fest feiert seinen 25. Geburtstag: von 21. bis 23. August am Urfahraner Marktgelände, der Eintritt ist frei! Highlight sind da nicht nur die Acts auf fünf Bühnen, sondern auch das große Fest-Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 8300 Euro. Mitspielen auf der Bädertour, vor Ort am Fest oder gleich hier online!

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Es ist eines der letzten großen Openairs bei freiem Eintritt: das Linzer „Krone“-Fest! Und es lockt mit folkshilfe, Alexander Eder, Caro Fux, Moop Mama, John Newman und vielen mehr wieder tausende Besucher von 21. bis 23. August auf das Urfahraner Marktgelände. Das gesamte Programm und alle Infos zum Fest gibt’s hier: kronefest.at.

Neun Gewinner freuen sich auf je einen dieser tollen Preise.
Neun Gewinner freuen sich auf je einen dieser tollen Preise.(Bild: KroneKreativ)
Auf den Tourstopps, direkt am Fest oder gleich hier online teilnehmen.
Auf den Tourstopps, direkt am Fest oder gleich hier online teilnehmen.(Bild: Markus Wenzel)

Der Fest-Besuch an sich ist schon ein Gewinn, aber das begleitende Gewinnspiel setzt dem noch eines drauf. Diese Preise im Gesamtwert von 8300 Euro gibt’s zu gewinnen: Weitere Details zu den einzelnen Gewinnen finden Sie hier.

Am schnellsten kommt man online zum Gewinn: Einfach bis 23. August, 15 Uhr, Favoriten-Preis auswählen, untenstehendes Formular ausfüllen und schon ist man im Lostopf drinnen. Seine Gewinnchance kann man noch erhöhen! Nämlich, wenn man das „Krone“-Team auf der Bädertour durch Oberösterreich besucht (alle Termine auf kronefest.at). Und direkt am Fest ist das Mitspielen (bis 23. August, 15 Uhr) natürlich auch noch möglich. Wir freuen uns auf euch!

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