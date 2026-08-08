EU und wir in der Schuldenfalle

Österreich kennt dieses Problem nur zu gut. Wir leisten uns einen Luxus-Sozialstaat (47 Prozent der Flüchtlinge bei uns leben vom Staat, in Wien sind es sogar 75 Prozent), zugleich explodieren unsere Schulden und wir müssen immer höhere Zinsen dafür bezahlen. In zwanzig Jahren werden das 20 Milliarden Euro sein, das ist mehr, als der Staat heute für Schulen, Polizei und Justiz zusammen ausgibt. Unsere Schuldenquote ist auf 90 Prozent vom BIP (Bruttoinlandsprodukt) gestiegen, das sozialdemokratische Dänemark hingegen hält bei nur 28 Prozent, wie es die Agenda Austria aufgezeigt hat.