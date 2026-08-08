Fischereiverein hofft nun auf Regen zur Belebung

Notfallplan und langfristige Maßnahmen zur Rettung

In engem Austausch ist Rupert Bittmann mit anderen Vereinen entlang der Donau, mit viadonau und den Nationalpark Donauauen. Er wünscht sich neben dem Notfallplan weitere mittel- und langfristige Maßnahmen.

Passiert dies nicht, dann steht für ihn fest: „Die Auenlandschaft wird bald keine mehr sein. Dadurch würde es zu einer Veränderung der Standorte kommen und unsere Region würde ihren Charakter verlieren.“ Er wünscht sich, gemeinsame Lösungswege zu finden. Bis dahin hofft Rupert Bittmann auf Regen ...