Zauberhafte Überraschungen durch große Kleinkunst

An jeder Ecke überraschen ab Nachmittag Akrobaten, herrlich kostümierte Stelzengeher, Musikclowns und viele weitere Kleinkünstler. Auf den Bühnen erklingt Musik aller Genres. „Ich bin stolz auf das Stadtrichter-Team, das den 30. Altstadtzauber so gut organisiert hat. Und die Besucher sind toll!“, freut sich Burggraf Willi Noll beim Treffen vor der „Krone“-Bühne. „Es passt alles! Es ist viel los, alle sind in guter Stimmung. Die Zusammenarbeit mit Magistrat und Behörde war top. Wir haben ein echtes Stadtfest!“, jubelt Sommeramtmann Stefan Lindner.