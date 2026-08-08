Zauberhafte Überraschungen durch große Kleinkunst

Gaukler, Musiker, Überraschungen an jeder Ecke, Kurioses und Schönes auf dem riesigen Flohmarkt: Der 30. Altstadtzauber lockt nach Klagenfurt – noch heute, Samstag, ein wahr gewordener Traum für die ganze Familie!
Neugierig und zufrieden lächelt eine Dame am Flohmarkt, ihr Blick gleitet über die Menge: „Da sind lauter nette Leute! Ein friedliches Wuseln; alle sind glücklich!“, beschreibt sie, was sie sieht: Den 30. Altstadtzauber in Klagenfurt.
Auf dem größten innerstädtischen Flohmarkt Europas findet heute bis 16 Uhr noch jeder, was er bisher nicht gesucht hat. Am „Krone“-Stand in der Karfreitstraße gibt es gegen Spenden für den Verein „Krone leser helfen“ Bücher, Magazine, Kunstwerke und mehr.
An jeder Ecke überraschen ab Nachmittag Akrobaten, herrlich kostümierte Stelzengeher, Musikclowns und viele weitere Kleinkünstler. Auf den Bühnen erklingt Musik aller Genres. „Ich bin stolz auf das Stadtrichter-Team, das den 30. Altstadtzauber so gut organisiert hat. Und die Besucher sind toll!“, freut sich Burggraf Willi Noll beim Treffen vor der „Krone“-Bühne. „Es passt alles! Es ist viel los, alle sind in guter Stimmung. Die Zusammenarbeit mit Magistrat und Behörde war top. Wir haben ein echtes Stadtfest!“, jubelt Sommeramtmann Stefan Lindner.
Heute noch verzaubern magische Momente
Und heute, Samstag, wird noch gefeiert! Bis 16 Uhr lockt der Flohmarkt die Besucher, Kleinkunst überrascht in den Gassen und auf den Plätzen, Musik erklingt von den Bühnen – ein Fest, mit dem die Stadtrichter zu Clagenfurth die ganze Familie verzaubern!
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