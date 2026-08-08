Die Wende ist weit entfernt

Die Lage an der Front ist auf einer Länge von mehr als 1200 Kilometern nahezu festgefahren, mit leichten Vorteilen für die Russen, die im Donbass immer noch vorrücken – wenn auch extrem langsam und unter enormen Verlusten. Putin scheint das nicht zu stören. Er ist überzeugt, den Donbass früher oder später einnehmen zu können.