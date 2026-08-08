Nach kurzer Verschnaufpause wieder bis zu 32 Grad

Nach einer – leider nur sehr kurzen – Verschnaufpause am Freitag scheint heute in weiten Teilen des Landes wieder verbreitet die Sonne. Bis zu 32 Grad werden erwartet. Der dringend benötigte Regen im Osten bleibt weiter aus.
In den frühen Morgenstunden halten sich im Osten und Südosten noch ein paar Wolken, vereinzelt kann es sogar etwas regnen. Im Laufe des Vormittags wird es dann aber immer freundlicher und die Temperaturen steigen.
Die Prognose für Ihr Bundesland im Detail sehen Sie hier:
Während es am Morgen noch maximal 22 Grad hat, werden in den Nachmittagsstunden 26 bis 32 Grad erwartet.
Im Laufe des Tages werden im Bergland wieder Gewitter erwartet, ab und zu lässt sich aber auch dort die Sonne blicken.
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