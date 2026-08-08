Neuer Anlauf, um „Stau-Flüchtlinge“ zu verbannen

Bezirkskommandant kontert

„Das stimmt so überhaupt nicht“, kontert Bezirkskommandant Hubert Juen, „ich habe bereits x-Mal gesagt, dass wir die Ressourcen dafür gar nicht hätten und wir lediglich helfen können, sofern der Dienst es zulässt“. Am Freitag gab‘s zu dieser Causa erneut eine Besprechung in der BH Imst mit Gottfried Reremoser vom Land. BM Kröll, Teil dieser Runde: „Ich glaube, wir haben jetzt einen Vorschlag, den wir umsetzen sollten. Eine flexible, stundenweise Lösung am Samstag durch die externe Sicherheitsfirma, am Sonntag überwacht die Polizei.“