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Nach Hitzewelle

Erst 36 Grad, dann Hagel und Sturm am Wochenende

Österreich
18.06.2026 14:05
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Erst kommt die große Hitze, dann droht das Unwetter: Österreich steuert auf Temperaturen von bis zu 36 Grad zu, doch mit der schwülen Luft steigt auch die Gefahr von kräftigen Gewittern. Starkregen, Hagel und Sturmböen könnten am Wochenende vielerorts für eine ungemütliche Abkühlung sorgen.

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Vor allem am Samstag und Sonntag wird die Wetterlage äußerst unbeständig. Denn eine Kaltfront trifft auf die aufgeheizte Luftmasse und liefert damit den perfekten Nährboden für kräftige Gewitter. Diese können sich zunächst im Westen bilden und anschließend quer durchs Land ausbreiten.

Österreich
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 29°
15 km/h
05:54 h
55 %
Symbol stark bewölkt
21° / 30°
7 km/h
05:30 h
50 %
Symbol wolkenlos
20° / 35°
8 km/h
14:56 h
25 %
Symbol heiter
21° / 36°
12 km/h
11:47 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
23° / 33°
9 km/h
10:05 h
65 %
Symbol heiter
22° / 34°
12 km/h
12:33 h
50 %
Symbol heiter
22° / 35°
9 km/h
14:04 h
25 %
Symbol wolkig
25° / 38°
13 km/h
10:56 h
25 %
Symbol heiter
24° / 33°
13 km/h
14:02 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 31°
10 km/h
15:46 h
< 5 %
Wien
Symbol starke Regenschauer
16° / 26°
19 km/h
01:52 h
60 %
Symbol stark bewölkt
19° / 30°
7 km/h
07:23 h
50 %
Symbol wolkenlos
17° / 33°
11 km/h
15:20 h
25 %
Symbol heiter
18° / 34°
8 km/h
11:32 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 31°
10 km/h
10:14 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 32°
6 km/h
11:33 h
55 %
Symbol heiter
19° / 34°
9 km/h
14:09 h
25 %
Symbol heiter
22° / 32°
16 km/h
11:48 h
20 %
Symbol heiter
20° / 33°
10 km/h
14:38 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 29°
7 km/h
15:40 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
17° / 28°
13 km/h
02:59 h
50 %
Symbol stark bewölkt
20° / 30°
6 km/h
05:27 h
50 %
Symbol heiter
18° / 34°
10 km/h
14:41 h
30 %
Symbol heiter
20° / 35°
16 km/h
10:55 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
21° / 33°
12 km/h
09:39 h
60 %
Symbol heiter
20° / 33°
14 km/h
10:38 h
50 %
Symbol wolkenlos
20° / 34°
10 km/h
14:44 h
30 %
Symbol heiter
22° / 35°
11 km/h
13:39 h
20 %
Symbol wolkenlos
22° / 35°
15 km/h
15:00 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
21° / 33°
12 km/h
15:44 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
16° / 28°
16 km/h
02:09 h
50 %
Symbol wolkig
19° / 31°
7 km/h
10:06 h
45 %
Symbol wolkenlos
18° / 34°
10 km/h
15:45 h
25 %
Symbol heiter
19° / 34°
7 km/h
11:19 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 33°
5 km/h
10:02 h
55 %
Symbol wolkig
19° / 33°
6 km/h
10:01 h
55 %
Symbol heiter
20° / 35°
8 km/h
13:19 h
25 %
Symbol heiter
22° / 33°
10 km/h
13:15 h
10 %
Symbol heiter
21° / 34°
12 km/h
14:54 h
< 5 %
Symbol heiter
21° / 32°
6 km/h
13:59 h
< 5 %
Linz
Symbol bedeckt
17° / 30°
7 km/h
01:12 h
50 %
Symbol stark bewölkt
19° / 28°
7 km/h
06:44 h
50 %
Symbol heiter
17° / 32°
6 km/h
14:31 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 33°
7 km/h
11:21 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 31°
9 km/h
09:12 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 33°
7 km/h
06:40 h
55 %
Symbol heiter
19° / 33°
8 km/h
13:36 h
35 %
Symbol heiter
20° / 33°
8 km/h
13:54 h
10 %
Symbol heiter
20° / 34°
8 km/h
14:34 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 32°
6 km/h
14:54 h
< 5 %
Graz
Symbol bedeckt
15° / 26°
4 km/h
00:11 h
50 %
Symbol stark bewölkt
17° / 29°
5 km/h
06:10 h
45 %
Symbol heiter
17° / 32°
5 km/h
11:26 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 34°
5 km/h
11:36 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 31°
5 km/h
08:57 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 31°
5 km/h
05:54 h
60 %
Symbol heiter
18° / 33°
6 km/h
12:14 h
30 %
Symbol heiter
20° / 35°
6 km/h
13:50 h
< 5 %
Symbol heiter
20° / 35°
6 km/h
14:14 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 31°
6 km/h
14:41 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol leichter Regen
17° / 26°
4 km/h
00:28 h
60 %
Symbol wolkig
17° / 30°
5 km/h
09:18 h
45 %
Symbol wolkenlos
17° / 33°
7 km/h
15:08 h
35 %
Symbol heiter
19° / 32°
8 km/h
11:29 h
50 %
Symbol heiter
18° / 32°
6 km/h
11:53 h
50 %
Symbol heiter
18° / 32°
10 km/h
13:19 h
50 %
Symbol heiter
18° / 34°
6 km/h
14:12 h
25 %
Symbol heiter
20° / 31°
8 km/h
12:05 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 33°
7 km/h
15:22 h
< 5 %
Symbol heiter
20° / 30°
13 km/h
12:55 h
< 5 %
Salzburg
Symbol bedeckt
14° / 28°
7 km/h
01:16 h
50 %
Symbol heiter
14° / 31°
5 km/h
12:36 h
45 %
Symbol heiter
17° / 35°
7 km/h
12:03 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 33°
7 km/h
11:48 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 33°
6 km/h
10:50 h
65 %
Symbol heiter
17° / 32°
7 km/h
11:14 h
55 %
Symbol heiter
17° / 34°
7 km/h
13:16 h
20 %
Symbol heiter
19° / 32°
6 km/h
11:49 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 34°
8 km/h
14:31 h
< 5 %
Symbol wolkig
19° / 30°
9 km/h
10:47 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
19° / 27°
8 km/h
04:44 h
40 %
Symbol wolkenlos
17° / 29°
5 km/h
15:32 h
35 %
Symbol heiter
18° / 31°
4 km/h
12:41 h
50 %
Symbol heiter
18° / 31°
7 km/h
14:02 h
50 %
Symbol heiter
18° / 31°
6 km/h
11:53 h
50 %
Symbol heiter
18° / 31°
7 km/h
13:41 h
45 %
Symbol heiter
18° / 31°
6 km/h
13:23 h
15 %
Symbol heiter
21° / 32°
8 km/h
10:51 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 31°
6 km/h
15:32 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 31°
11 km/h
11:19 h
15 %
Bregenz
Wetterdaten:

Hagel und stürmische Böen
Neben heftigem Regen drohen dabei auch Hagel und stürmische Böen. Lokal sind binnen kurzer Zeit enorme Regenmengen möglich. Vor allem im Osten könnte es am Sonntag ungemütlich werden.

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Sogar große Hagelkörner sowie Sturmböen um die 90 km/h sind laut Wetterexperten nicht ausgeschlossen.

Die wichtigsten Hitzetipps:

  • Viel Wasser trinken
  • Weite, luftige und helle Kleidung
  • Klimaanlage nicht zu kalt einstellen
  • Wohnung kühl halten
  • Ventilatoren richtig einsetzen

Hitzewelle auch in kommender Woche
Die Hitzewelle geht jedoch nach dem Wochenende wieder weiter. Zu Beginn der kommenden Woche sind vielerorts erneut Temperaturen von über 35 Grad zu erwarten, lokal könnten die Temperaturen sogar noch etwas höher ausfallen.

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