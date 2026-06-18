Erst 36 Grad, dann Hagel und Sturm am Wochenende

Erst kommt die große Hitze, dann droht das Unwetter: Österreich steuert auf Temperaturen von bis zu 36 Grad zu, doch mit der schwülen Luft steigt auch die Gefahr von kräftigen Gewittern. Starkregen, Hagel und Sturmböen könnten am Wochenende vielerorts für eine ungemütliche Abkühlung sorgen.
Vor allem am Samstag und Sonntag wird die Wetterlage äußerst unbeständig. Denn eine Kaltfront trifft auf die aufgeheizte Luftmasse und liefert damit den perfekten Nährboden für kräftige Gewitter. Diese können sich zunächst im Westen bilden und anschließend quer durchs Land ausbreiten.
Hagel und stürmische Böen
Neben heftigem Regen drohen dabei auch Hagel und stürmische Böen. Lokal sind binnen kurzer Zeit enorme Regenmengen möglich. Vor allem im Osten könnte es am Sonntag ungemütlich werden.
Sogar große Hagelkörner sowie Sturmböen um die 90 km/h sind laut Wetterexperten nicht ausgeschlossen.
Hitzewelle auch in kommender Woche
Die Hitzewelle geht jedoch nach dem Wochenende wieder weiter. Zu Beginn der kommenden Woche sind vielerorts erneut Temperaturen von über 35 Grad zu erwarten, lokal könnten die Temperaturen sogar noch etwas höher ausfallen.
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