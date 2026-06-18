Erst 36 Grad, dann Hagel und Sturm am Wochenende

Erst kommt die große Hitze, dann droht das Unwetter: Österreich steuert auf Temperaturen von bis zu 36 Grad zu, doch mit der schwülen Luft steigt auch die Gefahr von kräftigen Gewittern. Starkregen, Hagel und Sturmböen könnten am Wochenende vielerorts für eine ungemütliche Abkühlung sorgen.