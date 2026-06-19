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Messi wartet schon! „Müssen als Team eklig sein“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 14:05
Als Kollektiv will man Lionel Messi aus dem Spiel nehmen.
Als Kollektiv will man Lionel Messi aus dem Spiel nehmen.(Bild: Sepp Pail, AFP/ROBERTO SCHMIDT)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Nach dem gelungenen WM-Start fiebern alle Österreicher dem Duell mit Lionel Messis Argentiniern entgegen. Dessen Hattrick beeindruckt auch die ÖFB-Kicker. „Er ist der beste Spieler, den es je gab“, betont etwa Romano Schmid. 

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Die sportliche Analyse nach dem 3:1 gegen Jordanien fiel kurz aus, die positiven Emotionen überwogen auch bei den Teamspielern nach dem gelungenen WM-Start. Der genossen wurde – ehe das Strahlen in den Katakomben im mächtigen Bay-Area-Stadium von San Francisco noch größer wurde: Lionel hier, Messi da! Drei Tore beim 3:0 gegen Algerien. Mehr als ein Ausrufezeichen. Am Montag kommt es in Dallas zum Spiel der Spiele – aus österreichischer Sicht.

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„Die erste Halbzeit der Argentinier haben wir gesehen, bevor wir zum Stadion gefahren sind“, grinste Kapitän David Alaba. „Messi ist unglaublich, dass er gleich mit einem Hattrick ins Turnier gestartet ist, ist ein Wahnsinn. Gott sei Dank hat er es jetzt gemacht, hoffentlich nicht gegen uns.“

„So eklig wie möglich machen“
Wie man ihn stoppt, haben viele versucht, die meisten sind gescheitert – Konrad Laimer hat einen Ansatz: „Vielleicht können wir etwas befreiter spielen.“ Schon ein Punkt aus den nächsten beiden Spielen reicht für den Einzug in die K.o.-Phase. „Argentinien ist eine Weltmannschaft“, so Laimer. „Wir werden uns wie immer vorbereiten, es ihnen so eklig wie möglich machen, gegen uns will keiner gerne spielen.“

Klar, die „Gauchos“ sind nicht „nur“ Messi, die noch 38-jährige Ausnahmeerscheinung. „Wenn ich mir anschaue, wen die da noch auf der Bank haben“, verweist Teamchef Ralf Rangnick auf die geballte Ladung an Weltklasse beim 3:0 gegen Algerien. „Aber man kann kaum glauben, dass Messi schon fast 40 ist und so aufspielt. Er ist ein absolutes Phänomen, da kann man nur den Hut ziehen und ungläubig staunen.“

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Doch genau das darf am Montag nicht passieren, niemand darf in Ehrfurcht erstarren – wobei Romano Schmid, der Traumtorschütze zum 1:0 gegen Jordanien, seine Vorfreude gar nicht verstecken will: „Argentinien ist Weltklasse, vielleicht die beste Mannschaft, gegen die ich jemals spiele. Weil sie überall reinspringen, gepaart mit ihrer Ballbehandlung – es wird außergewöhnlich.“

„Auch nur ein Mensch“
Und Messi? „Für mich persönlich ist Messi der beste Spieler, den es jemals gab“, zögert Schmid keine Sekunden. Während andere beim Vergleich mit Cristiano Ronaldo noch zögern. Rangnick hat bei Manchester United einst den Portugiesen sogar trainiert, verweigert ein Ranking: „Weil es verschiedene Typen sind.“

Alex Schlager wird gegen Lionel Messi sein ganzes Können zeigen müssen.
Alex Schlager wird gegen Lionel Messi sein ganzes Können zeigen müssen.(Bild: AFP/STU FORSTER)

Goalie Alex Schlager, der nach seiner verpassten EURO 2024 jetzt bei seinem Debüt auf einer noch größeren Bühne glänzte, legt sich hingegen fest: „Ich bin eher der Ronaldo-Typ. Aber Messi hat eine unglaubliche Aura und Präsenz.“ Da wird auf Österreichs „Einser“ viel zukommen – Schlager: „Es wird ein fantastisches Erlebnis gegen den Weltmeister. Wir wollen das beste Österreich sein, das wir zu bieten haben, dann können wir auch sie vor Aufgaben stellen. Man kann auch Argentinien zu Fehlern zwingen. Individuell kann man zwar nicht besser besetzt sein als sie, aber sie sind auch nur Menschen.“

Auch Lionel Messi. Das Phänomen. Das schon gegen Alaba, Kevin Danso und Co. gespielt hat, aber nie gegen elf Österreicher. Und die werden eklig sein!

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