Messi wartet schon! „Müssen als Team eklig sein“

Goalie Alex Schlager, der nach seiner verpassten EURO 2024 jetzt bei seinem Debüt auf einer noch größeren Bühne glänzte, legt sich hingegen fest: „Ich bin eher der Ronaldo-Typ. Aber Messi hat eine unglaubliche Aura und Präsenz.“ Da wird auf Österreichs „Einser“ viel zukommen – Schlager: „Es wird ein fantastisches Erlebnis gegen den Weltmeister. Wir wollen das beste Österreich sein, das wir zu bieten haben, dann können wir auch sie vor Aufgaben stellen. Man kann auch Argentinien zu Fehlern zwingen. Individuell kann man zwar nicht besser besetzt sein als sie, aber sie sind auch nur Menschen.“