Vater krank! Messi-Familie gibt Erklärung ab

Man möchte allerdings klarstellen, dass nur „Jorges engste Angehörige über verlässliche und genaue Informationen zu seinem Gesundheitszustand verfügen. Daher sollten jegliche Versionen, Aussagen oder Informationen, die nicht von der Familie selbst oder über die entsprechenden Kanäle stammen, nicht als gültig oder wahrheitsgemäß angesehen werden.“