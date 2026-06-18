ÖFB-Team: Messi, Posch-News und ein süßer Besuch!

Österreichs Fußball-Nationalteam hat nach seinem erfolgreichen WM-Auftakt gegen Jordanien (3:1) emotionale Stunden erlebt. Der volle Fokus liegt nun aber schon auf dem Knaller gegen Superstar Lionel Messi und Argentinien am Montag (ab 19 Uhr im sportkrone.at-Liveticker). Bei Stefan Posch gibt es nun eine Diagnose und für Konrad Laimer besondere Momente.
Nach dem befreienden Auftaktsieg gegen Jordanien herrscht bei Teamchef Ralf Rangnick und seinen Schützlingen gute Stimmung und große Motivation für das Duell gegen Messi und Co. „Ich glaube, die haben auch keinen Spaß, wenn sie gegen uns spielen müssen“, zeigt sich etwa Konrad Laimer selbstbewusst.
Endlich Neuigkeiten zu Posch
Wie ein Damoklesschwert hing zuletzt die Situation rund um Stefan Posch über dem Team. Nun gibt es diesbezüglich zumindest Entwarnung. Zwar hat sich der ÖFB-Rechtsverteidiger tatsächlich einen Kieferbruch zugezogen, das befürchtete WM-Aus bedeutet das aber nicht.
Wie der ÖFB am Donnerstag mitteilte, ist nach aktuellem Stand keine Operation nötig. Für den Steirer werde nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen solle. „Ob Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten“, hieß es.
Schöner Besuch für Laimer
Sollte Posch ausfallen, dürfte Laimer auf der rechten Verteidigerposition die beste Option sein. Der Bayern-Star ist durchaus flexibel, wie er schon gegen Jordanien bewiesen hat. Der 29-Jährige hatte nach dem Ausfall von Christoph Baumgartner als Spielmacher begonnen.
„Es war jetzt nicht komplett neu. Aber es war wieder was Neues, andere Räume“, kommentierte er seine ungewohnte Rolle. „Gefühlt bin ich 474-mal gesprintet, aber es hat auch irgendwie wieder Spaß gemacht.“ Der Sieg wurde erst sichergestellt, als ihn Teamchef Ralf Rangnick nach links hinten beordert und neue Kreativkräfte gebracht hatte.
Nach dem Spiel gab es für den Bayern-Kicker zudem eine besondere Motivation. Der ÖFB-Teamspieler teilte auf Instagram eine Story von seiner Ehefrau Ines Sarah. Darauf ist zu sehen, wie Laimer seine kleine Tochter umarmt. „Wiedervereint“ ist darunter zu lesen. Die beste Motivation für die anstehenden Herausforderungen!
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