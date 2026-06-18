Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Nach WM-Auftaktsieg

ÖFB-Team: Messi, Posch-News und ein süßer Besuch!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 23:31
Der WM-Auftakt ist dem ÖFB-Team geglückt. Nun wartet Weltmeister Argentinien.
Der WM-Auftakt ist dem ÖFB-Team geglückt. Nun wartet Weltmeister Argentinien.(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Österreichs Fußball-Nationalteam hat nach seinem erfolgreichen WM-Auftakt gegen Jordanien (3:1) emotionale Stunden erlebt. Der volle Fokus liegt nun aber schon auf dem Knaller gegen Superstar Lionel Messi und Argentinien am Montag (ab 19 Uhr im sportkrone.at-Liveticker). Bei Stefan Posch gibt es nun eine Diagnose und für Konrad Laimer besondere Momente. 

0 Kommentare

Nach dem befreienden Auftaktsieg gegen Jordanien herrscht bei Teamchef Ralf Rangnick und seinen Schützlingen gute Stimmung und große Motivation für das Duell gegen Messi und Co. „Ich glaube, die haben auch keinen Spaß, wenn sie gegen uns spielen müssen“, zeigt sich etwa Konrad Laimer selbstbewusst. 

Endlich Neuigkeiten zu Posch
Wie ein Damoklesschwert hing zuletzt die Situation rund um Stefan Posch über dem Team. Nun gibt es diesbezüglich zumindest Entwarnung. Zwar hat sich der ÖFB-Rechtsverteidiger tatsächlich einen Kieferbruch zugezogen, das befürchtete WM-Aus bedeutet das aber nicht.

Lesen Sie auch:
Stefan Posch hat sich einen Kieferbruch zugezogen.
Kieferbruch, aber ...
Die Diagnose für ÖFB-Kicker Stefan Posch ist da
18.06.2026
Vor Hit gegen ÖFB-Team
Vater krank! Messi-Familie gibt Erklärung ab
18.06.2026

Wie der ÖFB am Donnerstag mitteilte, ist nach aktuellem Stand keine Operation nötig. Für den Steirer werde nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen solle. „Ob Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten“, hieß es.

Schöner Besuch für Laimer
Sollte Posch ausfallen, dürfte Laimer auf der rechten Verteidigerposition die beste Option sein. Der Bayern-Star ist durchaus flexibel, wie er schon gegen Jordanien bewiesen hat. Der 29-Jährige hatte nach dem Ausfall von Christoph Baumgartner als Spielmacher begonnen.

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: GEPA)

„Es war jetzt nicht komplett neu. Aber es war wieder was Neues, andere Räume“, kommentierte er seine ungewohnte Rolle. „Gefühlt bin ich 474-mal gesprintet, aber es hat auch irgendwie wieder Spaß gemacht.“ Der Sieg wurde erst sichergestellt, als ihn Teamchef Ralf Rangnick nach links hinten beordert und neue Kreativkräfte gebracht hatte.

Nach dem Spiel gab es für den Bayern-Kicker zudem eine besondere Motivation. Der ÖFB-Teamspieler teilte auf Instagram eine Story von seiner Ehefrau Ines Sarah. Darauf ist zu sehen, wie Laimer seine kleine Tochter umarmt. „Wiedervereint“ ist darunter zu lesen. Die beste Motivation für die anstehenden Herausforderungen! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 23:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lionel MessiStefan PoschKonrad LaimerRalf Rangnick
ÖsterreichJordanienArgentinien
ÖFB
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
WM-Goldtor
Ghana besiegt Panama – alle Highlights im Video
4:2-Sieg
Englands Hit gegen Kroatien – alle Tore im Video!
WM-Überraschung
Portugal gegen Kongo nur 1:1 – Highlights im Video
3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.882 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
162.912 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
105.133 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1832 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1480 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Ticker
LIVE: Tor! Gastgeber Kanada führt gegen Katar
Nach WM-Auftaktsieg
ÖFB-Team: Messi, Posch-News und ein süßer Besuch!
Sieg nach Blamage
Schweiz macht KATARstrophe gegen Bosnien vergessen
Bye, bye San Francisco
Verrückte Aktionen! ÖFB-Fans hinterließen Spuren
Nach WM-Aufregung
Ivorer darf einreisen! Wende vor Deutschland-Match

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf