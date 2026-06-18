ÖFB-Team: Messi, Posch-News und ein süßer Besuch!

„Es war jetzt nicht komplett neu. Aber es war wieder was Neues, andere Räume“, kommentierte er seine ungewohnte Rolle. „Gefühlt bin ich 474-mal gesprintet, aber es hat auch irgendwie wieder Spaß gemacht.“ Der Sieg wurde erst sichergestellt, als ihn Teamchef Ralf Rangnick nach links hinten beordert und neue Kreativkräfte gebracht hatte.