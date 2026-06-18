Die Diagnose für ÖFB-Kicker Stefan Posch ist da

Die Diagnose ist da: ÖFB-Kicker Stefan Posch hat beim 3:1 gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten! Eine Operation ist nach aktuellem Stand nicht notwendig. Außerdem: Ein Einsatz gegen Argentinien ist noch nicht ausgeschlossen …
Nach den angekündigten Untersuchungen herrscht nun also Klarheit: Posch erlitt bei seinem Zusammenstoß mit Jordanien-Kicker Odeh Fakhoury einen Kieferbruch. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt.
Einsatz gegen Argentinien?
Eine Operation ist nach aktuellem Stand aber nicht notwendig. Für den Teamspieler wird eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen soll.
Das befürchtete WM-Aus bestätigte sich demnach aber glücklicherweise nicht. Ob Posch im Kracher gegen Argentinien am Montag (ab 19 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt aber abzuwarten.
Wird Posch durch Laimer ersetzt?
Der 29-Jährige ist als Rechtsverteidiger unbestrittener Stammspieler. Ein möglicher Ersatz für das Duell mit dem Titelverteidiger am Montag in Dallas wäre Konrad Laimer, der diese Position bei seinem Klub Bayern oft spielt. Infrage kommen auch Patrick Wimmer oder Phillipp Mwene. Letzterer wird zwar im ÖFB-Team als Linksverteidiger aufgeboten, ist aber Rechtsfuß.
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