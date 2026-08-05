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Die Tinte ist trocken:

Neue Aufgabe! Teamchef verlässt WM-Sensationsteam

Fußball International
05.08.2026 07:01
Bubista (li.) zieht es in den Vereinsfußball.
Bubista (li.) zieht es in den Vereinsfußball.(Bild: AFP/MICHAEL STEELE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Kap Verde sorgte er bei der WM noch für Furore – jetzt zieht es Trainer Bubista in den Vereinsfußball: Der Coach verlässt die Auswahl des afrikanischen Inselstaats und wechselt nach Marokko!

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Dort übernimmt er den Verein RS Berkane. Der Trainer, der eigentlich Pedro Brito heißt, folgt beim Vizemeister auf Moine Chaabani, der neuer Nationaltrainer Tunesiens wurde.

Starke Leistungen bei der WM
Kap Verde hatte bei seinem WM-Debüt gleich mehrfach für Begeisterung und Aufsehen gesorgt. Zunächst trotzte das Team dem späteren Weltmeister Spanien in der Vorrunde ein 0:0 ab.

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Nach weiteren Unentschieden gegen Uruguay und Saudi-Arabien ging es in das Sechzehntelfinale. Dort bot der Außenseiter auch Argentinien um Superstar Lionel Messi Paroli und musste sich erst nach der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben.

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