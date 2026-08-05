Neue Aufgabe! Teamchef verlässt WM-Sensationsteam

Mit Kap Verde sorgte er bei der WM noch für Furore – jetzt zieht es Trainer Bubista in den Vereinsfußball: Der Coach verlässt die Auswahl des afrikanischen Inselstaats und wechselt nach Marokko!
Dort übernimmt er den Verein RS Berkane. Der Trainer, der eigentlich Pedro Brito heißt, folgt beim Vizemeister auf Moine Chaabani, der neuer Nationaltrainer Tunesiens wurde.
Starke Leistungen bei der WM
Kap Verde hatte bei seinem WM-Debüt gleich mehrfach für Begeisterung und Aufsehen gesorgt. Zunächst trotzte das Team dem späteren Weltmeister Spanien in der Vorrunde ein 0:0 ab.
Nach weiteren Unentschieden gegen Uruguay und Saudi-Arabien ging es in das Sechzehntelfinale. Dort bot der Außenseiter auch Argentinien um Superstar Lionel Messi Paroli und musste sich erst nach der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.