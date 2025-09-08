Vorteilswelt
Park Hyatt in Wien

Signa: Spanierin soll Benkos Luxushotel kaufen

Wien
08.09.2025 21:45
Zuvor war in dem Gebäude die Länderbank-Zentrale.
Zuvor war in dem Gebäude die Länderbank-Zentrale.(Bild: Zwefo)

Das Fünfsternehotel Park Hyatt am Hof in Wien ist eines der Prestigeobjekte des Signa-Gründers René Benko gewesen. Nun soll das Hotel verkauft werden.

Von zehn Interessenten blieb eine spanische Investorin über, berichtet der „Kurier“. Noch im Herbst soll demnach der Verkauf über die Bühne gehen – zu einem Preis von 330 Millionen bis 335 Millionen Euro.

Die Signa soll rund 250 Millionen Euro in den Umbau der ehemaligen Länderbank-Zentrale in ein Luxushotel mit 104 Zimmern und 42 Suiten investiert haben. Ein Maklerkonsortium bestehend aus Eastdil, BNP Paribas und EHL begleitete den Verkaufsprozess.

Hohe Pfandrechte
Unklar sei, ob die spanische Investorin auch die Am Hof 2 Hotelbetriebs GmbH übernehmen wird. Die Betreibergesellschaft des Park Hyatt Vienna gehört zur früheren Laura Holding mit Sitz in Innsbruck, die aktuell unter Herkules Holding firmiert und insolvent ist. Diese Gesellschaft gehört zu 42,1 Prozent der Laura Privatstiftung der Familie Benko, zu 34,9 Prozent im Eigentum der Ameria Invest AG der brasilianisch-italienischen Investoren-Familie Arduin sowie drei weiteren Signa-Investoren. Die Investorin soll jedenfalls den Managementvertrag mit der Hotel-Gruppe Park Hyatt übernehmen beziehungsweise erneuern wollen.

Von dem Verkaufserlös des Hotels wird jedoch nur ein Teil in die Insolvenzmasse fließen. Die Liegenschaft ist mit hypothekarischen Pfandrechten in Höhe von 186 Mio. Euro belastet. Zu den Gläubigern zählen der Bayerische Versorgungsverband (BVK) und neun weitere deutsche Versorgungskassen, wie etwa „die Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen mit Pensionskasse des Schornsteinfegerhandwerks“.

Park Hyatt in Wien
Signa: Spanierin soll Benkos Luxushotel kaufen
Ansage an Babler
Ludwig: „Pensionen nicht unter Inflation anpassen“
Ungewöhnlicher Verkauf
In Wien sind zehn Tonnen verlorene Pakete zu haben
Wienerin im Wahn
Frau stach aus Angst vor Partner auf Kinder ein
Hitzeinsel beseitigt
Floridsdorfer Schlingermarkt zeigt neues Gesicht
