EU-Gericht verurteilt Ungarns Markteingriffe

Der EuGH stellte einen Verstoß gegen den freien Wettbewerb fest, einem Grundprinzip im EU-Recht. „Die Verpflichtung, bestimmte Produkte zu einem gesenkten Preis und in einer bestimmten Mindestmenge zu verkaufen, hindert die Händler nämlich daran, ihre Verkaufspreise und die Mengen, die sie verkaufen möchten, auf der Grundlage wirtschaftlicher Erwägungen frei festzulegen“, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichtshofes.