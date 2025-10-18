Ungarn provoziert Spar, Hofer & Co.

Als die Ungarn 2004 mit einer Mehrheit von 84 Prozent für einen EU-Beitritt stimmten, erwarteten viele Beobachter, dass dieses Land besonders rasch „europäisch“ werden könnte. Heute wissen wir: Es ist ganz anders gekommen. Die Ungarn gehören zu den größten Empfängern von EU-Milliarden, zugleich aber provozieren Viktor Orbán und seine Regierung den Westen. Sie geben meist nur nach, wenn ihnen längere Zeit von der EU der Geldhahn abgedreht wird.