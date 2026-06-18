Mühlviertler Ehepaar ließ zwei Alpakas verhungern

Es waren offenbar fürchterliche Zustände, die auf einem Bauernhof im Bezirk Rohrbach (OÖ) geherrscht haben. Ein Ehepaar hielt dort sechs Alpakas, soll diese aber völlig vernachlässigt haben. Zwei der Tiere verendeten, vier weitere konnten gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Die Staatsanwaltschaft LInz hat gegen beide nun einen Strafantrag eingebracht.