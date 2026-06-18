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Strafantrag

Mühlviertler Ehepaar ließ zwei Alpakas verhungern

Oberösterreich
18.06.2026 10:17
So sollten Alpakas gehalten werden, dieses Tier ist gut ernährt und gesund.
So sollten Alpakas gehalten werden, dieses Tier ist gut ernährt und gesund.(Bild: Holzmichl&#39;s Alpakas)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Es waren offenbar fürchterliche Zustände, die auf einem Bauernhof im Bezirk Rohrbach (OÖ) geherrscht haben. Ein Ehepaar hielt dort sechs Alpakas, soll diese aber völlig vernachlässigt haben. Zwei der Tiere verendeten, vier weitere konnten gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Die Staatsanwaltschaft LInz hat gegen beide nun einen Strafantrag eingebracht. 

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Alpakas sind mit ihren runden freundlichen Gesichtern nicht nur bei Kindern äußerst beliebt. Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Tiere sieht man auch hierzulande immer öfter.

Ein Mühlviertler Ehepaar (48 und 46) hielt auf seinem Hof im Bezirk Rohrbach gleich sechs Alpakas, war damit offenbar aber heillos überfordert.

Das zeigte sich bei einer behördlichen Kontrolle, die Fürchterliches zutage förderte. Zwei der Tiere waren so krank, dass sie verendeten, vier weitere ebenfalls in einem extrem schlechten gesundheitlichen Zustand. 

Massiv unterernährt und zentimeterdick im Dreck
„Die Alpakas waren unterernährt und standen zentimeterdick in ihren Exkrementen, der Stall war nicht ausgemistet und es gab viel zu wenig Einstreu“, sagt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. 

Die Anklagebehörde hat gegen die Besitzer nun einen Strafantrag wegen Tierquälerei eingebracht. Den beiden – der Mann war strafrechtlich bisher unbescholten, die Frau hat bereits eine nicht einschlägige Vorstrafe – drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Sie sind geständig.

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