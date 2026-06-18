Mehr verhandeln und weniger essen und trinken

Seit Donnerstag sind so viele Landeshauptmänner und -frauen in Tirol anwesend wie selten zuvor. Anlass ist das finale Treffen im Zuge des Vorsitzes von LH Anton Mattle bei der Landeshauptleutekonferenz. Entschuldigt hat sich nur Burgenlands LH Hans Peter Doskozil – aus bekannten gesundheitlichen Gründen.