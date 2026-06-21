Arnautovic: „Schau in 30 Jahren sicher besser aus“

„Ich könnte den ganzen Tag Rosen streuen, mit Blumen werfen, über ihn schwärmen. Also hört mir auf mit ihm. Über ihn brauchen wir nicht reden. Er ist der Größte aller Zeiten, es wird nie wieder so einen Großen geben wie ihn. Damit ist alles gesagt.“ Bei Lionel Messi wird auch ein Marko Arnautovic kurzfristig ernst, fast ehrfürchtig.