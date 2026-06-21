Jetzt muss nur noch unser Nationalteam mitspielen

Sie haben ordentlich zu tun, unsere WM-Teilnehmer in Amerika. Und da meine ich jetzt nicht David Alaba, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic und Co. – ja, die österreichischen Kicker haben einen Riesenjob zu erledigen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Und haben in dieser Woche gleich einmal gut begonnen.