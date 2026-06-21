Bergbahner: „Wir bauen auch kein Disneyland!“

Noch wird auf 1350 Meter Seehöhe gebaggert und gehämmert: Doch es zeigt sich schon jetzt, dass der Speicherteich „Almsee“ auf der Loferer Alm auch im Sommer viel Charme hat. Gleich angrenzend zum See, der von 40.000 Kubikmetern auf ein Fassungsvermögen von 127.000 Kubikmetern mehr als verdreifacht wurde, entsteht ein Spieleparadies. Von der Wippe bis zu einer Kneipp-Zone ist alles aus Holz gebaut.