Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Projekt auf der Alm

Bergbahner: „Wir bauen auch kein Disneyland!“

Salzburg
21.06.2026 07:00
Die Wasserfläche beim Speicherteich „Almsee“ wurde fast verdreifacht – gleich anschließend (re.) ...
Die Wasserfläche beim Speicherteich „Almsee“ wurde fast verdreifacht – gleich anschließend (re.) entsteht ein Spieleteich(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Basis für Energie im Winter, Erholung pur für Familien im Sommer: Auf der Loferer Alm in Salzburg wird die Speicherteich-Zone durchdacht genutzt. Schon bald sollen auf dem Kraftplatzerl Kinder ausschwärmen. Der Bergbahnenchef über Klischees und die Vereinbarkeit von Natur und Tourismus. 

0 Kommentare

Noch wird auf 1350 Meter Seehöhe gebaggert und gehämmert: Doch es zeigt sich schon jetzt, dass der Speicherteich „Almsee“ auf der Loferer Alm auch im Sommer viel Charme hat. Gleich angrenzend zum See, der von 40.000 Kubikmetern auf ein Fassungsvermögen von 127.000 Kubikmetern mehr als verdreifacht wurde, entsteht ein Spieleparadies. Von der Wippe bis zu einer Kneipp-Zone ist alles aus Holz gebaut.

„Wir sind keine böswilligen Naturzerstörer und bauen auch kein Disneyland“, will Bergbahnen-Chef Josef Aichhorn mit Klischees aufräumen. Ihm sei der funktionierende Lebensraum wichtig. „Wir leben ja alle hier.“

Zitat Icon

Wir wissen, dass wir als Bergbahner im Umgang mit der Natur auch viel Verantwortung haben. Das nehmen wir auch sehr ernst.

Josef Aichhorn, Bergbahnenchef

Für die Teicherweiterung wurden alle Umwelt-Auflagen eingehalten – und die seien streng, manchmal auch ein wenig zu streng, meint Aichhorn. „Wir haben Tausende Frösche umgesiedelt und verschiedene Biotope gebaut.“ Insgesamt sei der Lebensraum der Tiere sogar vergrößert worden. Im Frühjahr ist im See immer noch Froschlaich zu finden.

Gespeist werden die beiden Beschneiungsteiche in Lofer – weiter oben gibt es noch den Marmorsee – ausschließlich von natürlichen Zuflüssen. Aufwendige Pumpvorgänge vom Tal hinauf gibt es in Lofer nicht.

Symbolisch am Baggern: Josef Aichhorn, Bergbahnenchef
Symbolisch am Baggern: Josef Aichhorn, Bergbahnenchef(Bild: Kerstin Jönsson)

Deutlich stärker ist in der Gewichtung der Saisonen immer noch der Winter mit rund 260.000 Erstzutritten bei der Bahn. Im Sommer sind es knapp 90.000 Gäste. Lofer ist vor allem bei Familien und Genuss-Skifahrern beliebt. Aichhorn: „Wir liegen strategisch gut. Es ist nach Salzburg, in den Flachgau oder auch in den bayrischen Raum nicht weit.“

Ohne Beschneiuung wäre das Angebot längst nicht mehr zu halten. „Wir bieten Abenteuer und Infrastruktur für jene, die für lange Touren nicht fit genug sind.“

Aussichts- und Konzertbühne: Die Arbeiten laufen noch.
Aussichts- und Konzertbühne: Die Arbeiten laufen noch.(Bild: Kerstin Jönsson)

Großer Teich ist nicht für Schwimmer geöffnet
Noch ist der Spiele-Teich „Lofi‘s Wasseralm“ in Bau. Schon in zwei Wochen sollen sich hier aber kleine Gäste auf einer 40 Zentimeter tiefen Wasserfläche austoben können. Der große See wird nicht für Schwimmer geöffnet. „Da gibt es zu viele Hürden“, so Aichhorn. Badeaufsicht, die Kontrolle der Wasserqualität – das alles sei zu aufwendig.

Lesen Sie auch:
Für Tunnelgegner Thomas Neff ist der schwarze Grubenlaufkäfer das Symbol des Widerstands und ...
Tunnelgegner
Grubenlaufkäfer ist die große Hoffnung der Bürger
28.01.2026
Vision 2040
„Blick von außen“ kostet die Stadt 460.000 Euro
16.06.2026

Dafür soll der See auch für Konzert-Klänge nutzbar werden. Drei Konzerte sind im Sommer auf der neuen „Seebühne von Lofer“ geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.06.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
108.739 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
98.728 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
96.076 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1784 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1159 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1015 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf