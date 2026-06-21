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Tödlicher Einsatz in D

Mit Messer bewaffneter Mann attackierte Polizisten

Ausland
21.06.2026 07:59
Symbolbild
Symbolbild(Bild: stock.adobe.com (Symbolbild) )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu einem Familienstreit ist am Samstagabend die Polizei in der deutschen Stadt Krefeld (Bundesland Nordrhein-Westfalen) gerufen worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ging plötzlich ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf die Polizisten los.

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Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht,  teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Der 41-Jährige sei schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, wie es weiter hieß.

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Zuvor sei bei dem Disput des 41-Jährigen mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden. Aus Neutralitätsgründen übernahm demnach die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen zu dem Vorfall in Krefeld.

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