Tödlicher Einsatz in D
Mit Messer bewaffneter Mann attackierte Polizisten
Zu einem Familienstreit ist am Samstagabend die Polizei in der deutschen Stadt Krefeld (Bundesland Nordrhein-Westfalen) gerufen worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ging plötzlich ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf die Polizisten los.
Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Der 41-Jährige sei schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, wie es weiter hieß.
Zuvor sei bei dem Disput des 41-Jährigen mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden. Aus Neutralitätsgründen übernahm demnach die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen zu dem Vorfall in Krefeld.
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