Kampf gegen Drogen
Größter Kokainfund in der Geschichte El Salvadors
El Salvador hat den bisher größten Kokainfund in der Geschichte des Landes vermeldet. Die Drogen wurden bei zwei Einsätzen der Marine im Pazifik sichergestellt.
„Insgesamt wurden 6,68 Tonnen Kokain beschlagnahmt, deren Wert auf etwa 167 Millionen Dollar geschätzt wird“, erklärte Präsident Nayib Bukele am Samstag. Sechs mutmaßliche Schmuggler aus Kolumbien und Ecuador seien festgenommen worden. Bukele sprach vom „schwersten Schlag gegen den Drogenhandel“ in der Geschichte El Salvadors.
Wichtiger Umschlagplatz
Nach Angaben der Regierung summieren sich die Kokainfunde in dem mittelamerikanischen Land seit Jahresbeginn damit auf etwa 13 Tonnen. El Salvador gehört nicht zu den wichtigsten Kokain-Anbauländern, wird jedoch von Schmugglern als Transitroute genutzt, die Drogen aus Südamerika über den Pazifik in Richtung Nordamerika transportieren.
Präsident verschrieb sich Kampf gegen Drogen und Kriminalität
Präsident Bukele hat den Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel zu einem zentralen Bestandteil seiner Sicherheitspolitik gemacht. Dadurch wurde der Mann mit palästinensischen Wurzeln extrem populär, gleichzeitig wächst die Kritik, dass er demokratische Kontrollmechanismen abbaut. Seine Anhänger sehen ihn als Retter El Salvadors, seine Gegner als autoritären Populisten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.