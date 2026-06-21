Größter Kokainfund in der Geschichte El Salvadors

Präsident verschrieb sich Kampf gegen Drogen und Kriminalität

Präsident Bukele hat den Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel zu einem zentralen Bestandteil seiner Sicherheitspolitik gemacht. Dadurch wurde der Mann mit palästinensischen Wurzeln extrem populär, gleichzeitig wächst die Kritik, dass er demokratische Kontrollmechanismen abbaut. Seine Anhänger sehen ihn als Retter El Salvadors, seine Gegner als autoritären Populisten.