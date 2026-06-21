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Kampf gegen Drogen

Größter Kokainfund in der Geschichte El Salvadors

Ausland
21.06.2026 08:19
Seit Jahresbeginn wurden insgesamt rund 13 Tonnen des Rauschgifts im mittelamerikanischen Land ...
Seit Jahresbeginn wurden insgesamt rund 13 Tonnen des Rauschgifts im mittelamerikanischen Land sichergestellt.(Bild: APA/AFP/ Handout/EL SALVADOR‘S PRESIDENCY PRESS OFFICE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

El Salvador hat den bisher größten Kokainfund in der Geschichte des Landes vermeldet. Die Drogen wurden bei zwei Einsätzen der Marine im Pazifik sichergestellt.

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„Insgesamt wurden 6,68 Tonnen Kokain beschlagnahmt, deren Wert auf etwa 167 Millionen Dollar geschätzt wird“, erklärte Präsident Nayib Bukele am Samstag. Sechs mutmaßliche Schmuggler aus Kolumbien und Ecuador seien festgenommen worden. Bukele sprach vom „schwersten Schlag gegen den Drogenhandel“ in der Geschichte El Salvadors.

Wichtiger Umschlagplatz
Nach Angaben der Regierung summieren sich die Kokainfunde in dem mittelamerikanischen Land seit Jahresbeginn damit auf etwa 13 Tonnen. El Salvador gehört nicht zu den wichtigsten Kokain-Anbauländern, wird jedoch von Schmugglern als Transitroute genutzt, die Drogen aus Südamerika über den Pazifik in Richtung Nordamerika transportieren.

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Präsident verschrieb sich Kampf gegen Drogen und Kriminalität
Präsident Bukele hat den Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel zu einem zentralen Bestandteil seiner Sicherheitspolitik gemacht. Dadurch wurde der Mann mit palästinensischen Wurzeln extrem populär, gleichzeitig wächst die Kritik, dass er demokratische Kontrollmechanismen abbaut. Seine Anhänger sehen ihn als Retter El Salvadors, seine Gegner als autoritären Populisten.

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