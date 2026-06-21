Team ist schon in Dallas – „Cowboy“ Pröll begrüßt

Argentinien kann kommen! Österreichs Nationalteam ist schon in Dallas gelandet. Und wurde von einem speziellen „Cowboy“ begrüßt.
Ein Abschlusstraining stand am Samstagvormittag noch in Santa Barbara auf dem Programm. Dann ging‘s ab in den Flieger. Etwa dreieinhalb Stunden dauerte der Flug. Auf dem sich die speziellen Buddys Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch selbst Kaffee zubereiteten.
David Alaba machte während des recht ruhig verlaufenen Flugs auf ganz cool.
Originelle Begrüßung
Und sonst? Machte Alaba den Kameramann, genoss Stefan Posch im Stehen sein Essen und schien die Stimmung gut zu sein. Und vor allem wurden die Teamkicker vor dem Teamhotel von einem speziellen „Cowboy“ empfangen: ÖFB-Boss Josef Pröll wartete mit entsprechendem Hut auf „seine“ Kicker. Aber sehen Sie hier im Zusammenschnitt des ÖFB-Social-Media-Teams selbst:
Weltmeister wartet
Nationalteam wartet am Montag (19.00 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) bei der WM der ultimative Härtetest. Die ÖFB-Auswahl bekommt es im Dallas Stadium mit Titelverteidiger Argentinien zu tun, der dank eines Triplepacks von Lionel Messi mit einem souveränen 3:0 gegen Algerien ins Turnier gestartet ist. Auch Österreich hält durch ein 3:1 gegen Jordanien bei drei Punkten, ein weiterer Zähler wäre wohl schon gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die K.o.-Phase.
Allerdings gilt die Truppe von Coach Ralf Rangnick gegen Argentinien als krasser Außenseiter. Der dreifache Weltmeister hat seine jüngsten acht Länderspiele allesamt gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert, verfügt über zahlreiche Profis bei europäischen Topclubs – und er hat Messi in seinen Reihen. Der bald 39-jährige Altmeister präsentierte sich zum Turnierstart in blendender Form, Rangnick ist gewarnt. „Er ist ein absolutes Phänomen“, sagte der Teamchef.
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