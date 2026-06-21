Team ist schon in Dallas – „Cowboy“ Pröll begrüßt

Weltmeister wartet

Nationalteam wartet am Montag (19.00 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) bei der WM der ultimative Härtetest. Die ÖFB-Auswahl bekommt es im Dallas Stadium mit Titelverteidiger Argentinien zu tun, der dank eines Triplepacks von Lionel Messi mit einem souveränen 3:0 gegen Algerien ins Turnier gestartet ist. Auch Österreich hält durch ein 3:1 gegen Jordanien bei drei Punkten, ein weiterer Zähler wäre wohl schon gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die K.o.-Phase.