Brasiliens Boss ließ gleich zwei Frauen einfliegen

Weil der mediale Druck auf Brasiliens Verband in den letzten Tagen so hoch wurde, gab dieser eine offizielle Erklärung ab. „Der Brasilianische Fußballverband (CBF) weist die heute vom Portal Léo Dias veröffentlichten Informationen über einen angeblichen Missbrauch von Verbandsgeldern zurück. Sämtliche Ausgaben der Organisation stehen ausschließlich im Zusammenhang mit den institutionellen Aktivitäten der CBF. Persönliche Ausgaben ihrer Funktionäre werden von diesen selbst getragen“, lautete das Statement.