WM-Start geglückt und Messi zieht mit Klose gleich

Österreichs Fußball-Nationalteam meldet sich nach 28 Jahren WM-Abstinenz mit einem Sieg zurück. Der 3:1-Erfolg gegen Jordanien bringt die ersten drei Punkte bei dieser Endrunde. Außerdem zeigt Lionel Messi seine Extraklasse und trifft zum Auftakt seiner Argentinier dreifach gegen Algerien. Und auch Kylian Mbappe sowie Erling Haaland schreiben im ersten Gruppenspiel doppelt an. Im Podcast „Sportkrone Inside“ blicken wir auf den vergangenen Spieltag zurück und bereiten euch auf die letzten Erstrunden-Partien vor!