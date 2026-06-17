State Leader Fights Back
Syrian Man to Become Austrian Citizen Despite Terror Conviction
It’s mind-boggling: The man accused of poisoning baby food won’t receive Austrian citizenship, but a convicted Islamist will. And this despite the fact that the Syrian, G. (name known to the editors), even operated as a fighter for a terrorist militia. The “Krone” knows the whole story.
“I didn’t want to participate in the deradicalization program because I know I’m not radical (...),” G. once said during an interrogation. Given his background, that’s a self-assessment that’s risky, to say the least. In 2014, the Syrian—now 29 years old—came to Austria and was granted asylum. Just two years later, he was sentenced by the Graz Regional Criminal Court to 30 months in prison for the crime of membership in a terrorist organization (the Liwa al-Tawhid Idlib terrorist militia).
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