Syrian Man to Become Austrian Citizen Despite Terror Conviction

“I didn’t want to participate in the deradicalization program because I know I’m not radical (...),” G. once said during an interrogation. Given his background, that’s a self-assessment that’s risky, to say the least. In 2014, the Syrian—now 29 years old—came to Austria and was granted asylum. Just two years later, he was sentenced by the Graz Regional Criminal Court to 30 months in prison for the crime of membership in a terrorist organization (the Liwa al-Tawhid Idlib terrorist militia).