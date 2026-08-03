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Nach Mager-Debatte: Ariana Grande kündigt Pause an

Society International
03.08.2026 08:53
Ariana Grande (33) im Video zu ihrer neuen Single „Petal“. Ihr auffallend schlankes ...
Ariana Grande (33) im Video zu ihrer neuen Single „Petal“. Ihr auffallend schlankes Erscheinungsbild löste zuletzt weltweit Sorgen und Spekulationen unter Fans aus.(Bild: YouTube/Ariana Grande)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sorge um Ariana Grande wächst: In ihrem neuen Musikvideo zur Single „Petal“ wirkt die Sängerin so dünn wie nie zuvor. Weltweit sorgten die aktuellen Aufnahmen für Schlagzeilen und besorgte Reaktionen unter Fans. Jetzt zieht die 33-Jährige die Reißleine: Nach dem Finale ihrer Welttournee verabschiedet sich der Popstar vorerst aus dem Rampenlicht und plant eine längere Auszeit von der Öffentlichkeit.

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Wie ein Sprecher der 33-Jährigen gegenüber dem US-Magazin „People“ bestätigte, wird Grande nach ihrem letzten Tour-Konzert am 1. September bewusst einen Schritt aus dem Rampenlicht machen. Die Konzertreihe endet mit mehreren Auftritten in der Londoner O2-Arena.

Management beruhigt und kündigt Pause an
Laut Management freue sich die weltweit erfolgreiche Künstlerin darauf, ihre Tournee gesund und mit positiven Erinnerungen abzuschließen. Anschließend wolle sie sich eine wohlverdiente Pause gönnen. In dem Statement wird auch auf die anhaltende öffentliche Diskussion und die teils scharfe Kritik an ihrem Körper verwiesen, mit der Grande zuletzt konfrontiert war.

Zitat Icon

Sie freut sich darauf, die Tournee gesund und glücklich auf einem Höhepunkt zu beenden.

Management von Ariana Grande

Vor allem die Bilder aus ihrem neuen Musikvideo „Petal“ sorgen für Gesprächsstoff. Darin wirkt Ariana Grande deutlich schlanker als noch vor einigen Jahren. In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Fans besorgt und diskutierten über den Gesundheitszustand der Sängerin. Die Aufnahmen lösten weltweit Schlagzeilen aus und heizten die Spekulationen zusätzlich an.

Wie ein Sprecher der Sängerin bestätigte, wird sich Ariana Grande nach dem Ende ihrer „Eternal ...
Wie ein Sprecher der Sängerin bestätigte, wird sich Ariana Grande nach dem Ende ihrer „Eternal Sunshine Tour“ am 1. September vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen.(Bild: YouTube/Ariana Grande)

Körperlich intensive Show
Aus dem Umfeld der Sängerin heißt es jedoch, dass Grande ein anspruchsvolles Tourprogramm absolviere und Abend für Abend eine körperlich intensive Show auf höchstem Niveau präsentiere. Die Konzertreise sei für sie eine positive Erfahrung gewesen, und sie sei dankbar für die Unterstützung ihrer Anhänger auf der ganzen Welt.

Der angekündigte Rückzug hat bereits Folgen für kommende Projekte. So sagte Grande ihre Beteiligung an der geplanten West-End-Produktion von Stephen Sondheims Musical Sunday in the Park with George ab. Dort hätte sie gemeinsam mit ihrem Wicked-Kollegen Jonathan Bailey auf der Bühne stehen sollen.

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Verständnis für Grandes Entscheidung
Die Produktionsfirma Empire Street Productions zeigte Verständnis für die Entscheidung der Sängerin. In einer Stellungnahme betonten die Verantwortlichen, man unterstütze Grande uneingeschränkt und wünsche ihr für die kommende Zeit alles Gute. Die Premiere des Stücks im Londoner Barbican Centre soll dennoch wie geplant im Sommer 2027 stattfinden.

Obwohl Grande die Arbeit im Scheinwerferlicht pausieren möchte, steht im Spätherbst noch die ...
Obwohl Grande die Arbeit im Scheinwerferlicht pausieren möchte, steht im Spätherbst noch die Veröffentlichung des Spielfilms „Focker-in-Law“ an, in dem sie an der Seite von Robert De Niro und Ben Stiller zu sehen ist. Ob und in welchem Umfang sie an Promo-Terminen für den Kinostart teilnehmen wird, ließ ihr Management bislang offen.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)

Filmpremiere im Herbst möglicherweise ohne sie
Trotz ihrer angekündigten Auszeit wird Ariana Grande nicht vollständig von der Bildfläche verschwinden. Für den Spätherbst ist weiterhin die Veröffentlichung des Kinofilms „Focker-in-Law“ („Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“) vorgesehen, in dem sie an der Seite von Hollywood-Stars wie Robert De Niro und Ben Stiller zu sehen sein wird. Ob die Sängerin und Schauspielerin für die Promotion des Films öffentliche Termine wahrnehmen wird, ließ ihr Management bislang offen.

Mit ihrer Entscheidung zieht Ariana Grande vorerst die Reißleine und setzt ein Zeichen für mehr Abstand vom öffentlichen Druck. Nach Monaten intensiver Aufmerksamkeit steht für die Popikone nun zunächst die eigene Erholung im Mittelpunkt.

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