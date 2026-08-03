Nach Mager-Debatte: Ariana Grande kündigt Pause an

Obwohl Grande die Arbeit im Scheinwerferlicht pausieren möchte, steht im Spätherbst noch die Veröffentlichung des Spielfilms „Focker-in-Law“ an, in dem sie an der Seite von Robert De Niro und Ben Stiller zu sehen ist. Ob und in welchem Umfang sie an Promo-Terminen für den Kinostart teilnehmen wird, ließ ihr Management bislang offen. (Bild: EPA/ALLISON DINNER)